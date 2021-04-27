ВВС Нигерии по ошибке нанесли удар по собственным войскам

Истребитель ВВС Нигерии в ходе операции против боевиков из террористической группировки "Боко харам" по ошибке атаковал на северо-востоке страны подразделение правительственных сил, убив более 20 военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Vanguard.

Бомбовый удар был нанесен 25 апреля в штате Борно в районе города Маинок по колонне, двигавшейся на помощь силам, оборонявшим армейскую базу от атакующих групп террористов. Командование военно-воздушных сил Нигерии объявило в понедельник, что начато расследование произошедшего.