Bloomberg назвал самые безопасные страны в пандемию

Сингапур опередил Новую Зеландию в рейтинге самых безопасных стран в период пандемии коронавируса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, причиной этого стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением коронавируса внутри страны.

В рейтинге, составленном агентством Bloomberg в ноябре 2020 года, Новая Зеландия занимала первое место. Однако, после начала национальных кампаний по вакцинации против коронавируса, она уступила первое место Сингапуру, почти 20% населения которого уже получили прививку.

Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия - 79,6. В число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), занявшие третье и четвертое место соответственно.