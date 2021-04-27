ВОЗ запустила новую кампанию по COVID

"В большей части Европы наблюдается рост числа заражений".

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Согласно отчету, увеличение числа пациентов с COVID-19 связано со смягчением мер в сфере общественного здравоохранения, постоянной циркуляцией штаммов и снижением бдительности людей. "Необходимые меры общественного здравоохранения являются основой борьбы с вирусом. Людям важно держаться подальше от общественных мест, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, использовать маски и проветривать помещения. Вместо того, чтобы ждать, пока вирус распространится, нам необходимо замедлить его распространение".

Отмечено, что новая кампания Европейского регионального бюро ВОЗ призывает всех продолжать профилактические меры. В него входят следующие рекомендации:

- Мойте руки

- Носите маску, закрывающую нос, рот и подбородок

- Держитесь подальше от общественных мест и сохраняйте физическую дистанцию

- При возможности открывайте окна и улучшайте вентиляцию

- Прикрывайте рот и нос при кашле

- Сделайте прививку, когда, согласно рекомендациям медицинских учреждений, подойдет ваша очередь.