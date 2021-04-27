Нетаньяху приказал армии Израиля сохранять готовность на границе с Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал израильской армии сохранять готовность к любому возможному развитию событий на границе с сектором Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник на заседании правительства.

"На заседании кабинета безопасности мы приняли решение готовиться к любому сценарию. Такой приказ отдан мной и министром обороны Армии обороны Израиля, и он состоит в том, чтобы действительно сохранять готовность к любому возможному сценарию ", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Прошедшая ночь была спокойной, надеюсь, что так будет и дальше. Мы действительно готовы к любому развитию событий, не советую нашим врагам проверять нас", - добавил Нетаньяху.

Радикалы из сектора Газа выпустили с вечера 23 апреля по утро 24 апреля 36 ракет по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ответ израильские самолеты и танки нанесли удары по военным объектам ХАМАС в палестинском анклаве. В ночь на понедельник из сектора было выпущено не менее четырех ракет по Израилю, две из них перехватила система ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. Еврейское государство не стало наносить ответные удары по объектам ХАМАС, но с утра понедельника полностью закрыло для палестинских моряков зону рыболовства у берегов анклава до дальнейшего оповещения.