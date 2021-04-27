Власти Чили продлили закрытие границ на 30 дней

Власти Чили решили оставить границы страны закрытыми еще на 30 дней из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Энрике Парис, предает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Закрытие границ будет продлено на 30 дней. Хотя мы наблюдаем некоторые положительные сигналы, такие как снижение числа случаев заражения и небольшое снижение показателей занятости больничных мест, <...> мы должны сохранять бдительность", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

1 апреля власти Чили объявили, что с 5 апреля до конца месяца иностранцам будет запрещено въезжать в страну. Граждане республики и резиденты могут выезжать из Чили только в неотложных ситуациях и должны получать для этого разрешение.

С февраля в Чили наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. 25 марта власти объявили о введении строгого карантина на территории всего столичного округа. К настоящему моменту в стране выявлено более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 25 975 человек.