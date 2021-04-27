США планируют отправить другим странам не прошедшую одобрение вакцину

Власти США раздумывают над возможностью предоставить другим странам все свои запасы вакцины от AstraZeneca, которая так и не была одобрена на территории Штатов.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что Вашингтон и так располагает мощным портфелем вакцин, поэтому в ближайшие месяцы препарат от AstraZeneca могут отправить в другие государства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"С учетом того, что (вакцина) AstraZeneca не одобрена к применению в США, у нас нет необходимости применять ее в следующие несколько месяцев в нашей борьбе с COVID-19", - пояснила Псаки.

При этом она подчеркнула, что специалисты продолжат изучать вопрос, насколько безопасен препарат.

В США рассчитывают, что по завершении процесса изучения вакцины будет доступно около 10 млн доз, а в мае-июне объем может возрасти до 50 млн.

Напомним, некоторые страны столкнулись с проблемами при использовании AstraZeneca. В конце апреля стало известно, что в Великобритании за неделю почти в два раза увеличилось число случаев, когда у привитых людей обнаруживались тромбы.

Препарат AstraZeneca попал в целую череду скандалов в начале года. Несколько европейских стран приостановили или ограничили прививочную кампанию с использованием этой вакцины. Причиной стала вероятная связь между образованием тромбов, аллергическими реакциями и прививкой.