В Саудовской Аравии лодка со взрывчаткой атаковала порт

При помощи лодки, загруженной взрывчаткой, которой управляли на расстоянии, был атакован порт города Янбу-эль-Бахр, расположенный в Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам представителя арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, полковника Турки аль-Малики, заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий.

Отмечается, что атака произошла на фоне нападений Ирана и Израиля против судов друг друга в регионе, а также на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, в которых задействованы силы Саудовской Аравии.

Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство при помощи беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр.