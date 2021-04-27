В Западной Африке убили иностранных журналистов

В Буркина-Фасо (государство в Западной Африке) найдены тела трех западных журналистов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее стало известно, что на востоке Буркина-Фасо четыре человека пропали без вести, в их числе были три журналиста и один военнослужащий. Они участвовали в акции по защите животных и попали в засаду.

В ходе поисковой операции были обнаружены трупы двух испанских и одного ирландского журналистов. Пока неизвестно, где находится военнослужащий.

МИД Испании подтвердил информацию о погибших журналистах. Власти уже связались с семьями пропавших, сообщает РИА Новости.

В последние годы Буркина-Фасо - это эпицентр террористической деятельности исламистских группировок.