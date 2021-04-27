Скончался актер из "Белого солнца пустыни"

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в культовых фильмах "Покаяние" и "Белое солнце пустыни", скончался в Тбилиси на 86-м году жизни. О смерти артиста сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Кавсадзе находился в больнице с февраля. До этого, в ноябре 2020-го, актер попал в клинику с коронавирусом, который ему удалось победить. В связи с чем артиста госпитализировали в феврале, не уточняется. Также не сообщается и причина смерти.

Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959-го играл в театре Руставели. В 1969 году снялся в роли Черного Абдуллы в "Белом солнце пустыни", в 1984 снялся в фильме "Покаяние". Также исполнил главную роль в фильме режиссера Резо Чхеидзе "Житие Дон Кихота и Санчо", вышедшем в 1988 году.

В 1981 году Кавсадзе было присвоено звание народного артиста Грузинской ССР.