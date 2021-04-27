В США начали еще одно расследование деятельности полиции

Министерство юстиции США начинает масштабное расследование полицейской деятельности в Луисвилле, штат Кентукки, в связи со смертью Бреонны Тейлор в марте 2020 года. Девушка была застрелена полицией во время рейда в ее доме. О решении сообщил генеральный прокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland), передает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дело станет вторым широкомасштабным расследованием деятельности правоохранительных органов, проводимым администрацией президента США Джо Байдена за неделю. Так, 21 апреля присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда.

По словам Гарланда, особое внимание будет уделено тому, практикует ли полицейское управление неразумное применение силы, в том числе в отношении людей, участвующих в мирной деятельности. Также будет изучено, проводят ли полицейские неконституционные обыски и изъятия.

Генеральный прокурор отметил, что в ходе расследования, кроме прочего, планируется проверить подготовку, которую проходят офицеры, и действующую систему привлечения офицеров к ответственности, а также оценить, участвует ли полицейское управление в "дискриминационном поведении по признаку расы".

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции: они выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в Луисвилле. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания.