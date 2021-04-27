В МИД Украины заявили, что не видят необходимости в эвакуации своих дипломатов из России

В украинских дипучреждениях на территории России работают 37 дипломатов, Киев не видит необходимости их эвакуировать. Об этом заявил госсекретарь МИД Украины Александр Баньков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимости принимать подобные действия (эвакуацию) из России пока нет. Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, [что] и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - заявил Баньков в опубликованном во вторник интервью украинскому изданию "Главком".

Госсекретарь украинского внешнеполитического ведомства пояснил, что в 2013 году только в посольстве Украины в Москве было около 60 человек, на данный момент во всех украинских диппредставительствах в РФ работают 37 дипломатов. При этом, по его словам, в Украине находятся 69 российских дипломатов.