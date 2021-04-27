ВОЗ внимательно изучает индийский штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучает новый индийский штамм коронавируса и методы борьбы с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас все [новый индийский штамм коронавируса и методы борьбы с ним] находится под очень внимательным изучением ученых и в Индии, и во Всемирной организации здравоохранения. Собираются все штаммы, все варианты, которые возможны: и эти, которые обнаружены в Индии, и в некоторых других странах. Чтобы мы поняли, насколько этот новый вариант, новая мутация опасны", - сказала она.

Представитель ВОЗ в РФ добавила, что распространение случаев заболевания новым штаммом позволяет ему мутировать, что осложняет исследования ученых. "Чем больше случаев, тем больше возможности, что вирус произвел мутацию. Тогда мы никогда не узнаем, какая мутация произойдет. Из-за этого очень важно сейчас быстро достичь коллективного иммунитета", - подчеркнула Вуйнович.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.