Cтраны ОПЕК+ в марте достигли самого высокого уровня исполнения сделки

Страны ОПЕК+ в марте выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 113%, что стало самым высоким уровнем с начала реализации сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"За март исполнение составило 113%. Это очень высокий показатель, самый высокий с начала реализации соглашения", - сказал он. При этом Новак добавил, что Россия традиционно исполняет свою квоту в соглашении почти на 100%.

Российские компании ответственно подходят к исполнению условий сделки, "поскольку это в их интересах, в интересах страны", подчеркнул Новак.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 1 июня могут обсудить действия на период до конца 2021 года, добавил Новак.

Добыча нефти и пандемия

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 27 апреля подтвердил решение о восстановлении добычи нефти в рамках альянса в течение мая - июля, так как ситуация с коронавирусом в Индии и Латинской Америке ухудшилась, сказал Новак.

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад об уровнях добыча на май, июнь и июль этого года", - сказал он. Новак напомнил, что ОПЕК+ в мае нарастит добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же - в июне, а в июле - на 440 тыс. б/с. "Это даст возможность выйти на те уровни добычи, которые планировались на 2021 год с учетом роста спроса", - отметил вице-премьер. Новак подчеркнул, что ситуация на рынке нефти восстанавливается. В марте - апреле увеличивалась не только мобильность населения, но и рос объем авиаперевозок.

При этом ОПЕК+ видит, что в некоторых регионах мира, таких как Индия и Латинская Америка, растет заболеваемость коронавирусом. "Это вызывает определенные опасения на рынке, поэтому было решено сохранить те цифры, которые были спланированы по добыче месяц назад", - пояснил он.