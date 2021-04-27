У берегов Новой Зеландии зарегистрировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у Острова Северный в Новой Зеландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно ее оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 1 143 км северо-востоку от города Тауранга, где проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.