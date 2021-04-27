https://news.day.az/world/1337908.html У берегов Новой Зеландии зарегистрировали сильное землетрясение
У берегов Новой Зеландии зарегистрировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у Острова Северный в Новой Зеландии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
Согласно ее оценкам, эпицентр стихии располагался на расстоянии 1 143 км северо-востоку от города Тауранга, где проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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