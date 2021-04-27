СЕ призвал страны бороться с распространением поддельных вакцин от COVID-19

Правительства стран Совета Европы (СЕ) должны активнее бороться с распространением поддельных вакцин от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации, обнародованном во вторник на ее сайте.

"По мере того, как регуляторы во всем мире все чаще дают разрешение на продажу вакцин, продолжает расти число сообщений об изъятии партий поддельных препаратов от коронавируса, - отметили в Совете Европы. - Странам сейчас необходимо сосредоточить внимание на решении проблем, с которыми они сталкиваются при производстве и поставке вакцин от COVID-19". В СЕ напомнили, что Конвенция о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и другими преступлениями, угрожающими здоровью населения (Медикрим) является "важным инструментом, который должен применяться как государствами Совета Европы, так и другими странами в целях борьбы с контрафактными препаратами".

"Комитет Медикрим разработал 13 мер, направленных на предотвращение появления поддельных вакцин на рынке", - отметили в Совете Европы. Эксперты организации в числе прочего рекомендовали странам "работать над укреплением цепочки поставок вакцин на рынки для предотвращения кражи или незаконного использования подлинных вакцин".

Также, как отметили в Совете Европы, "госслужащие, задействованные, в частности, в работе таможенных и правоохранительных органов, должны пройти обучение по вопросам обнаружения фальсифицированных вакцин, в том числе с помощью проверки документации, маркировок и упаковок доз вакцин".

Как считают в СЕ, власти стран должны провести кампанию информирования о рисках, которые существуют при вакцинации препаратами, приобретенными вне системы общественного здравоохранения, а также о том, как распознавать подделки по этикетке.

Конвенция Медикрим была подписана 28 октября 2011 года в Москве. Она является первым общеевропейским соглашением о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и распространяется на уголовно-правовой и организационный аспекты. В настоящее время в юрисдикцию конвенции входят Россия, Франция, Бельгия, Испания, Венгрия, Турция, Албания и др.