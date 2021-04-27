Названы возможные причины роста заболеваемости COVID-19 в Индии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала отсутствие полной ясности в отношении роли новых разновидностей коронавируса с мутациями E484Q и L452R в быстром росте заболеваемости COVID-19 в Индии.

Как заявил во вторник ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, на ситуацию в стране могли повлиять и другие факторы, в том числе недавние мероприятия с участием большого числа людей, передает Day.Az.

Он обратил внимание на "некоторые свидетельства, что эти разновидности коронавируса являются более заразными". Однако масштабы влияния этих изменений на нынешний быстрый рост числа заболевших в Индии "остаются неясными, поскольку имеются и такие факторы, как имевшие место недавно скопления большого числа людей, которые могли способствовать росту [заболеваемости]".

Яшаревич напомнил, что разновидность вируса B.1.617 с мутациями E484Q и L452R впервые была выявлена в Индии 1 декабря 2020 года. "Исследования в отношении воздействия этих мутаций еще продолжаются, - сказал официальный представитель ВОЗ. - Предварительные исследования показывают, что обе эти мутации могут иметь отношение к более сильному связывающему потенциалу человеческого мембранного белка ACE2". При этом, по словам Яшаревича, мутация E484Q может влиять на эффективность лечения при помощи моноклональных антител, а L452R "может также приводить к нейтрализации антител там, где антитела от предыдущего инфицирования не слишком эффективны для защиты от новой инфекции".

В Индии, однако, циркулируют и другие разновидности коронавируса. Обеспокоенность в ВОЗ вызывают варианты B.1.117, B.1.351, P.1, выявленные первоначально в Великобритании, Южной Африке и Бразилии соответственно. Как подчеркнул Яшаревич, "в настоящее время проблема отчасти состоит в том, что многие люди спешат отправиться в больницу, в том числе из-за того, что у них нет доступа к информации и рекомендациям", хотя оставаться дома под наблюдением, возможно, было бы безопаснее.

Менеджмент пандемии

В ВОЗ исходят из того, что "чем больше циркулирует вирус, тем больше шансов, что он мутирует", поэтому необходимо "ограничивать распространение COVID-19". Организация рекомендовала Индии ввести "дифференцированную систему менеджмента" в отношении пациентов. В медицинских центрах на уровне общин можно вести мониторинг и давать рекомендации. Кол-центры, работающие 24 часа в сутки и семь дней в неделю, могли бы предоставлять информацию населению о том, что делать в случае заражения ковидом и плохого самочувствия. На щитах для объявлений следует размещать сведения о наличии свободных коек в больницах. Предлагается также создавать крупные центры изоляции тех инфицированных, у которых нет условий для самоизоляции по месту жительства. "Мы работаем с правительством Индии, чтобы обеспечить поставки кислорода и других базовых средств с тем, чтобы облегчить ситуацию", - заключил официальный представитель ВОЗ.

Ранее индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.