В Иране мужчина устроил акт самосожжения посреди толпы

В Иране неизвестный мужчина совершил акт самосожжения прямо на улице.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Известно, что местный житель вложил свои деньги в акции и в итоге потерял крупную сумму денег.

Отмечается, что он облил себя горючей смесью прямо перед зданием биржи.