https://news.day.az/world/1337921.html В Иране мужчина устроил акт самосожжения посреди толпы - ВИДЕО
В Иране мужчина устроил акт самосожжения посреди толпы - ВИДЕО
В Иране неизвестный мужчина совершил акт самосожжения прямо на улице.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Известно, что местный житель вложил свои деньги в акции и в итоге потерял крупную сумму денег.
Отмечается, что он облил себя горючей смесью прямо перед зданием биржи.
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