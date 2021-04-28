В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 45 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 45 592 человека, общее число выздоровевших достигло 4 167 263.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 710 582, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 43 301 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 346 человек, общее число жертв заболевания достигло 39 057.