https://news.day.az/world/1337933.html В Стокгольме выявили 4 случая индийской мутации коронавируса
В Стокгольме выявили 4 случая индийской мутации коронавируса
Четыре случая индийского варианта коронавируса были выявлены в регионе Стокгольма.
Об этом свидетельствуют статистические данные, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"До 26 апреля 2021 года в Стокгольмском регионе было выявлено 6 005 случаев британского варианта [коронавируса], 300 - южноафриканского, 30 - бразильского и четыре случая индийского варианта", - сообщается на сайте областной администрации.
Случаи индийской мутации были также обнаружены в Великобритании, Дании и Норвегии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре