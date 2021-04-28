В Бразилии беременным посоветовали привиться от коронавируса

Минздрав Бразилии направил в регионы рекомендации о включении в национальную программу вакцинации от коронавирусной инфекции беременных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

"В рамках национальной программы иммунизации решено рекомендовать вакцинировать от COVID-19 всех беременных и рожениц, включив их в состав приоритетных групп", - говорится в документе. Это решение поясняется "интенсивной циркуляцией SARS-CoV-2, а также увеличением числа смертей беременных в результате COVID-19". По мнению ведомства, соотношение рисков, сопряженных с вакцинацией будущих матерей, и преимуществ их иммунизации говорит в пользу последних.

Ранее в апреле Минздрав страны предложил женщинам повременить с планами на деторождение, поскольку циркулирующие в стране штаммы коронавируса вызывают более тяжелое течение заболевание у беременных. Тогда же было решено рекомендовать вакцинировать беременных, которые относятся к группам риска по медицинским показаниям.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в ее рамках используются препараты производителей AstraZeneca и Sinovac Biotech. 13 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще около 30 млн получили одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 77 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями или относится к группам риска по иным признакам, планируется в сентябре.