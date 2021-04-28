Эксперт обозначил сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG может завершить строительство "Северного потока-2" и пусконаладочные работы в течение нескольких месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие сроки обозначил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Более точно сейчас сложно сказать, так как скорость укладки зависит от многих факторов, в том числе не поддающихся контролю", - отметил эксперт.

По его мнению, присоединение к строительству "Академика Черского" ясно показывает, что американские санкции не смогли помешать его дооснащению и сертификации. "Есть очень хорошие шансы, что европейцы начнут получать газ по новому газопроводу уже предстоящей зимой", - сказал Гривач.

Ранее 27 апреля стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский" начал укладку "Северного потока-2" в водах Дании. Ранее этим занималась только баржа "Фортуна".

В начале апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщала, что газопровод готов на 95 процентов.

Главной угрозой проекту пока остаются санкции США, которые считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от России и приведет к ухудшению положения на Украине. В Белом доме с помощью санкций пытаются не допустить поставок топлива, предлагая взамен использовать сжиженный природный газ.