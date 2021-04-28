Британской монархии предрекли крах

Эксперты полагают, что после смерти британской королевы Елизаветы II монархию ждeт крах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание Vanity Fair.

"Думаю, монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева", - говорит британский политик Дайан Эбботт. По ее мнению, после смерти Елизаветы II начнется общественное обсуждение будущего монархии к которому придется подключиться и парламенту.

Дебаты коснутся и конфликта королевской семьи с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, предрекает Эббот. "По-моему, то, что королевская семья и их советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен", - считает она.

Того же мнения придерживается автор книг о королевской семье Анна Пастернак. По ее словам, Гарри и Меган запустили процесс, который уже начал менять облик Великобритании. "И думаю, что монархия как архаичный институт может и рухнуть", - заключает она.

Эббот прогнозирует, что в результате британская монархия станет похожа на скандинавские: номинальные король или королева останутся, но прежние пышность и церемонии уйдут.

В 1987 году Дайан Эбботт стала первой чернокожей женщиной, избранной в британский парламент. С 2016 до 2020 года была членом теневого кабинета министров, который организует парламентская оппозиция.

Анна Пастернак - двоюродная внучка русского поэта Бориса Пастернака, автор книг о принцессе Диане и американке Уоллис Симпсон - супруге бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола.

Британская королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. По слухам, она планировала уйти на покой, когда ей исполнится 95 лет. Это произошло 21 апреля 2021 года.