Британские банки захотели выгнать из Франции

Власти Франции захотели выгнать британские банки в качестве ответа на ограничения, введенные Лондоном в отношении вылова рыбы в своих водах, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О возможных ответных мерах заявил французский замминистра по европейским делам Клеман Бон. По его словам, Париж подозревает Великобританию в несоблюдении собственных обязательств в рамках Brexit. Они касаются предоставления рыболовецким судам из стран Евросоюза свободного доступа в британские территориальные воды.

Несмотря на это, Лондон не выдал лицензии на вылов рыбы, на что уже пожаловались французские рыбаки. В качестве одной из наиболее вероятных ответных мер Франция рассматривает запрет на работу британских финансовых организаций, включая банки, на территории своей страны.

Бон являлся одним из наиболее ярких противников Brexit и сторонников сохранения ЕС в прежнем виде во французском правительстве. Несмотря на противодействие его единомышленников, Великобритания вышла из состава союза в январе 2020 года. До конца того же года действовал специальный переходный период, на протяжении которого сохранялись большинство прежних правил. С 2021 года отношения Великобритании и ЕС регулируются положениями двусторонней договоренности о Brexit.

В предшествовавшие Brexit годы многие европейские финансовые организации перенесли свои штаб-квартиры из Лондона в страны континентальной Европы. Некоторые политики говорили о возможных сложностях в работе британских банков в Евросоюзе, однако в настоящий момент никаких препятствий для нее нет.