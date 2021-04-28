ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей

Военный корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы по трем иранским быстроходным катерам, которые подошли к нему на расстояние 65 метров, и катеру береговой охраны, передает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда три быстроходных катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана (IRGCN) приблизились к патрульному кораблю ВМС США USS Firebolt и катеру береговой охраны США Baranoff в северной части Персидского залива.

"Американские экипажи выпустили несколько предупреждений по радио с мостика на мостик и громкоговорителям, но корабли IRGCN продолжали свои маневры на близком расстоянии. Затем экипаж" Файерболта "произвел предупредительные выстрелы, и суда IRGCN отошли на безопасное расстояние от американских судов, - говорится в заявлении военных.