Фестиваль искусств Burning Man не будет проводиться в 2021 году, сообщили организаторы. Они объяснили решение пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Мероприятие также не проводилось в 2020 году.

"Хотя здесь, в США, мы можем ощущать, что тяжесть уходит и что есть свет в конце тоннеля, мы все еще в периоде пандемии, неопределенности, которые нужно решить, но невозможно решить за то время, что у нас есть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022",- говорится в заявлении организаторов.

Организаторы планируют провести ряд онлайн-мероприятий. Они предложили участникам самим посетить пустыню, где проходит фестиваль, но соблюдать при этом меры предосторожности. Организаторы призвали не посещать место в обычные дни проведения фестиваля.

Burning Man проводится с 1986 года, обычно в конце августа-начале сентября. В конце фестиваля его участники сжигают большую деревянную фигуру в форме человека.