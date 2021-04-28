Граница между Казахстаном и Китаем временно закрывается

Перечень пунков пропуска на границе Казахстана и Китая будет закрыт на майские праздники, передает Day.Az со ссылкой пресс-службу Погранслужбы КНБ Казахстана.

В связи с праздничными днями в Республике Казахстан, на основании Соглашения между Правительством РК и Правительством КНР о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую границу автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык", "Бахты" не будут функционировать 1, 7 и 9 мая 2021 года.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска ("Достык" и "Алтынколь") и 3 автомобильных ("Нур Жолы", "Достык", "Бахты") через которые, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, осуществляется пропуск только грузов и товаров.

Сообщаем для предварительной корректировки маршрутов передвижения грузовых транспортных средств через указанные пункты пропуска.