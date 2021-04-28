https://news.day.az/world/1338036.html В Индии выявили более 360 тысяч случаев заражения COVID-19
В Индии выявили более 360 тысяч случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Индии выявлено 360 960 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Reuters", общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 18 млн.
За последние 24 часа в Индии от коронавируса умерли 3 293 человека.
Число умерших от коронавируса в Индии достигло 201 187.
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