В Индии выявили более 360 тысяч случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Индии выявлено 360 960 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Reuters", общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 18 млн.

За последние 24 часа в Индии от коронавируса умерли 3 293 человека.

Число умерших от коронавируса в Индии достигло 201 187.