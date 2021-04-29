Елизавета II ответила на письмо российской школьницы

Школьница из Нижнекамска (Республика Татарстан) получила ответное письмо от королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает местное издание НТР-24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

13-летняя ученица школы №36 Эмира Мубаракова написала письмо британской королеве еще в 2020 году. В нем она рассказала о себе, о своих увлечениях и задала Елизавете II вопрос, как можно жить такой "наполненной и полноценной жизнью, все успевать в наше спрессованное, быстрое время".

Отправив письмо, девочка о нем забыла и вспомнила лишь спустя четыре месяца, когда получила ответ от королевы. Елизавета II поблагодарила российскую школьницу за внимание и пожелала ей успехов во всех начинаниях. На письме стоит личная подпись монаршей особы. Эмира поместила послание в рамку на память.