Кипр незаконно раздал 3500 "золотых паспортов"

Независимая комиссия расследовала обстоятельства предоставления гражданства властями Кипра в обмен на инвестиции.

На Кипре во время действия программы "золотых паспортов" гражданство этой страны незаконно получили 3500 родственников инвесторов в экономику островного государство. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на отчет независимой комиссии, расследовавшей злоупотребления при получении "золотых паспортов", передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Комиссия отмечает, что власти Кипра выдавали паспорта родственникам инвесторов, несмотря на то, что это не было предусмотрено законом. Кроме того, около 770 паспортов были выданы властями инвесторам, которые не подпадали под соответствующие критерии.

Комиссия также обвинила правительство Кипра в потенциально "неадекватной проверке" заявок инвесторов, а также в нарушении "основных принципов естественной справедливости и надлежащего управления".

Известно, что с 2007 года на Кипре "золотые" паспорта получили 6779 человек, большинство из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии. Программа получения гражданства предлагала паспорт с правом на жительство и работу в Евросоюзе за инвестицию 2 млн евро в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства Кипра 200 тысяч евро.

В октябре Кипр решил остановить свою программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.