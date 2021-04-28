https://news.day.az/world/1338063.html В России выявили 7 848 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 7 848 случаев заражения коронавирусом за сутки

В мире, 28 апреля 2021 12:44 263
В России выявили 7 848 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 848, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

В общей сложности в стране, по данным штаба, выявили 4 787 273 инфицированных.

В частности, за сутки в Московской области подтвердили 612 новых случаев, в Ростовской - 228, в Самарской и Нижегородской - по 179, в Воронежской - 159.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 266 808, следует из сообщения штаба.

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