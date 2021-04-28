Сильный пожар в хостеле в Латвии

Сегодня утром в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Латвия", об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша. В здании, по публично доступной информации, находятся хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий.

В пострадавших от огня помещениях обнаружены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь: шесть пострадавших доставлены в больницу в среднетяжелом состоянии - часть их них получила ожоги, другие отравились продуктами горения, - еще двоим госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работали четыре бригады медиков.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человек из горящего здания, а Рижская дума начала подыскивать им временное жилье.

Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил в социальных сетях, что, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности.

Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля - от улицы Чака до улицы Кр. Барона. Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения: укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др. Движение трамваев по улице Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.

Хостел в Риге, на улице Меркеля, 8, в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться. В здании горят коридор на последнем, шестом этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыш и теплоизоляционные материалы. Всего пожаром охвачено около 140 квадратных метров площади.

В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных.

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