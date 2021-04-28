Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Блинкен в эфире CNN.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности, обсудить создание среды бесконфликтного существования.

"Президент (Джо Байден - ред.)... ясно говорил, что если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать. Он также сказал - смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина", - сказал Блинкен .

Госсекретарь добавил, что если Россия откажется от "эскалации", то США смогут работать с ней "по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности". "Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области", - сказал он.

При этом Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли президент России Владимир Путин приглашение своего американского коллеги Джо Байдена на саммит, обсуждение, по его словам, ведется.

Ранее во вторник высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на американские санкции. Он добавил, что Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".

Как отметил в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД Сергей Лавров, в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.

Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.

Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации - как бывших, так и действующих.