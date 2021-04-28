Россия скоро представит список недружественных стран

Российское правительство скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", - сказал министр.

США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают американским финучреждениям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии.

На следующий день МИД объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка американских дипломатов, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, бессрочный запрет на въезд в Россию восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям из США, а также предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Глава дипмиссии выехал в столицу США 22 апреля.

Параллельно на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранным дипмиссиям, занимающимся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное российским правительством, подлежат расторжению.