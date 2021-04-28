Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право передать возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи.

Токаев в свою очередь предложил Назарбаеву стать почетным председателем АНК.