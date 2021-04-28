Британский штамм COVID добрался еще до трех стран

"Британский" вариант коронавируса, имеющий большую заразность по сравнению с обычным штаммом, был за неделю обнаружен еще в трех странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, таким образом, география его распространения составила уже 54 государства.

"...С 20 апреля разновидность VOC 202012/01 была обнаружена в трех дополнительных странах, вариант 501Y.V2 - также еще в трех странах, а P.1 - в двух. <...> По состоянию на 27 апреля в общей сложности 139 государств сообщили о наличии VOC 202012/0, 87 стран - о варианте 501Y.V2, 54 страны - о присутствии штамма P.1", - говорится в сообщении ВОЗ.