Чавушоглу встретился с генсеком ООН в Женеве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутеррешем.

Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.

Встреча состоялась в Женеве в рамках неформальной встречи по Кипру в формате "5+1".

Турецкий министр отметил, что решение кипрской проблемы должно основываться на равном статусе и суверенитете двух сторон на международном уровне.

"Мир и стабильность для всего региона возможны лишь при сотрудничестве двух государств на острове", - подчеркнул М. Чавушоглу.