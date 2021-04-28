https://news.day.az/world/1338163.html Чавушоглу встретился с генсеком ООН в Женеве
Чавушоглу встретился с генсеком ООН в Женеве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутеррешем.
Как сообщает Day.Az, об этом глава МИД Турции написал в Twitter.
Встреча состоялась в Женеве в рамках неформальной встречи по Кипру в формате "5+1".
Турецкий министр отметил, что решение кипрской проблемы должно основываться на равном статусе и суверенитете двух сторон на международном уровне.
"Мир и стабильность для всего региона возможны лишь при сотрудничестве двух государств на острове", - подчеркнул М. Чавушоглу.
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