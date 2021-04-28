https://news.day.az/world/1338165.html В Москве на Красной площади прошла тренировка к параду Победы - ВИДЕО
В Москве на Красной площади прошла тренировка к параду Победы - ВИДЕО
Во вторник, 27 апреля, на Красной площади в Москве прошла пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые примут участие в параде Победы 9 мая.
"На Красной площади в Москве завершилась тренировка с экипажами боевых машин, которые для изучения маршрута прошли в пешем порядке по пути следования механизированной колонны на параде", - рассказали в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В тренировке были задействованы механики-водители и командиры всех боевых машин, которые проедут по Красной площади в годовщину Победы. На время тренировки ряд московских улиц перекрыли для проезда автотранспорта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре