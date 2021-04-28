В Италии благодаря вакцинации начали ослаблять карантин

В ЕС Италия заплатила самую высокую цену за 14 месяцев пандемии - на Апеннинах умерли без малого 120 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, почти 4 миллиона были инфицированы. Сейчас, когда кампания вакцинации в самом разгаре, а командует ей - в буквальном, военном смысле - один из ведущих специалистов НАТО по логистике генерал Франческо Паоло Фильиоли, власти снимают ограничения.

С этой недели в так называемых "желтых зонах" страны возобновили работу террасы ресторанов и баров.

Свыше 17 миллионов итальянцев - это чуть меньше трети населения страны - уже получили хотя бы одну инъекцию профилактического препарата. Наличие частичного коллективного иммунитета позволяет ослабить рестрикции.