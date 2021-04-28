https://news.day.az/world/1338178.html Два взрыва прогремели на севере Сирии, есть погибшие
Два взрыва прогремели на севере Сирии, есть погибшие
Два взрыва прогремели в городе Джераблус на севере Сирии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, недалеко от КПП, которое находится под контролем турецких военных, взорвался начиненный бомбой мотоцикл. Одновременно сработало еще одно взрывное устройство, заложенное в автомобиль
В результате взрывов погиб ребенок, ранения получили еще 14 человек.
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