Джонсон заявил, что никогда не произносил фразу про «горы трупов»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию, что когда-либо произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что британские СМИ, ссылаясь на "знакомые с разговорами источники", приписали данные слова премьер-министру. По их информации, он произнес это зимой, незадолго до введения третьего локдауна.

"Нет", - подчеркнул он, ответив на вопрос своего политического оппонента, лейбориста Кира Стармера, произносил ли он данные слова.

"А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу", - сказал он.

Джонсон добавил, что решение о введении локдаунов далось ему очень тяжело.

Кроме того, он уточнил, что никто не собирается помещать государство в локдаун "со всеми последствиями, которыми он грозит", однако, по его мнению, другого выбора просто не было.

"Премьер, в том случае если выясняется, что он сознательно ввел в заблуждение парламент, должен подавать в отставку", - заявил Стармер после слов Джонсона.

Однако премьер-министр возмутился после этих слов и привел несколько примеров, в которых лидер лейбористов вводил в заблуждение парламент.

Ранее стало известно, что Джонсон оказался в центре нескольких скандалов - его обвиняют в использовании средств доноров партии для ремонта своей служебной квартиры, а также подозревают в налоговых послаблениях миллиардеру в обмен на поставки аппаратов ИВЛ. Отмечается, что опросы уже зафиксировали снижение рейтинга премьер-министра и Консервативной партии.