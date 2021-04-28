Болгария не передала посольству РФ информацию о расследовании взрывов во Врбетице

Дипломатическая миссия России в Болгарии сообщает, что МИД страны не передавал российскому посольству информацию о расследовании взрывов во Врбетице и якобы причастности к ним российских спецслужб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За дополнительной информацией в связи с расследованием этого преступления болгарские правоохранительные органы к российской стороне не обращались и о ходе расследования не информировали", - сообщили в посольстве России в Софии.

Официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Уточняется, что за последние десять лет болгарскими властями были зафиксированы случаи взрывов на складах и производственных объектах заводов по обезвреживанию взрывчатых веществ, производству оружия и боеприпасов.

Ранее группу россиян заподозрили в организации взрывов на складах в Болгарии.