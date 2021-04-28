Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и РФ

Евросоюз должен работать с Москвой по многим вопросам, несмотря на разногласия, поэтому каналы для диалога должны оставаться открытыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Мы хотим сказать России о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России.... Мы должны оставлять открытыми каналы связи. Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящее открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", - сказал он, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента.

Боррель добавил, что в отношениях с Россией он считает необходимым использовать "три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие".

"Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками... ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией", - сказал Боррель, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента.