Умер участник первой миссии на Луну и командир Нила Армстронга, астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, сообщение его родственников об этом опубликовано в Twitter. Коллинз в последние годы жизни боролся с раком, говорится в нем.

Во время высадки Армстронга и Базза Олдрина на поверхность Луны он пилотировал командный модуль "Аполлона-11" на орбите.