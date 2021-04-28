https://news.day.az/world/1338238.html Умер участник первой миссии на Луну
Умер участник первой миссии на Луну
Умер участник первой миссии на Луну и командир Нила Армстронга, астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, сообщение его родственников об этом опубликовано в Twitter. Коллинз в последние годы жизни боролся с раком, говорится в нем.
Во время высадки Армстронга и Базза Олдрина на поверхность Луны он пилотировал командный модуль "Аполлона-11" на орбите.
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