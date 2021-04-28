Мекку затопили дожди

Жители Саудовской Аравии шокированы небывалыми осадками, выпавшими в Мекке во вторник. Социальные сети переполнены видеороликами, на которых запечатлены улицы священного города, затопленные проливными дождями.

Как передает Day.Az со ссылкой на islam.ru, в пятницу власти предупредили людей о проливном дожде и грозах в Мекке, Медине, Аль-Баха, Джазане, Наджране с возможным наводнением в Восточной провинции, Эр-Рияде и Кассиме. Гражданская оборона предупредила людей держаться подальше от мест, которые могут быть затоплены.

На видеозаписях, опубликованных из Мекки, видно, как автомобили затонули, когда потоки дождя текли по сильно затопленной улице. Те, кто совершали молитву таваф в Заповедной мечети, попали в сильный град.

Аиша Рашид, совершающая паломничество в Мекку, сказала, что для нее повезло быть одной из немногих, кто может совершать умру в этом году после того, как меры по коронавирусу ограничили количество паломников.

"Мы этого не ожидали. Я внезапно почувствовала капли дождя, а затем люди вокруг меня радовались, когда он начал литься в Большой мечети. Как будто на все наши молитвы был дан ответ. Дождь в исламе означает милосердие, и мы счастливы иметь возможность находиться здесь в священный месяц Рамадан", - сказала г-жа Рашид.