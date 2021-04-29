ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам прошедшего апрельского заседания сохранила базовую (учётную) процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже по итогам девятого заседания подряд сохранил базовую ставку после того, как внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия, которые повлекла за собой вспышка коронавируса. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки в экономике до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Путь развития экономики будет в значительной степени зависеть от... вируса (нового коронавируса - ред.), что включает в себя и прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе", - также говорится в пресс-релизе регулятора.