https://news.day.az/world/1338260.html Регулятор разрешил региональным СМИ Австралии вести переговоры с Google и Facebook

Регулятор разрешил региональным СМИ Австралии вести переговоры с Google и Facebook

В мире, 29 апреля 2021 09:00 234
Регулятор разрешил региональным СМИ Австралии вести переговоры с Google и Facebook

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) разрешила региональным СМИ страны вести переговоры и заключать с компаниями Facebook и Google коллективные соглашения о продаже контента. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ACCC предоставила временное разрешение членам ассоциации региональной прессы Австралии (Country Press Australia (CPA) вести с Facebook и Google коллективные переговоры об оплате создаваемого СМИ новостного контента, опубликованного на платформах", - указано в заявлении комиссии.

Регулятор пояснил, что без данного разрешения ассоциация, в состав которой входят 160 региональных газет и 81 издательство, не смогла бы вести коллективные переговоры, не нарушая антимонопольное законодательство страны.

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о намерении ввести кодекс ведения переговоров для СМИ, который устранит дисбаланс на медиарынке страны и обяжет цифровые гиганты Google и Facebook оплачивать новостной контент, произведенный местными средствами массовой информации. Изначально платформы назвали новый законопроект несправедливым, однако затем Google и Facebook приняли его условия и начали заключать контракты с австралийскими СМИ, обязавшись оплачивать новостной контент, создаваемый ими. 26 февраля кодекс был одобрен парламентом Австралии и вступил в силу.

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