https://news.day.az/world/1338262.html Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии
Suzuki приостанавливает работу трех заводов в Индии
Японский автоконцерн Suzuki принял решение приостановить работу трех своих предприятий на территории Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за тяжелой ситуации с распространением нового коронавируса в стране.
Напомним, что за минувшие сутки Индия зарегистрировала 360 960 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным мировым антирекордом.
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