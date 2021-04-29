Байден назвал главную террористическую угрозу для США

Террористическая угроза от сторонников идей превосходства белой расы является самой опасной для Соединенных Штатов. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат Конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства", - сказал Байден.

При этом он отметил, что США "будут оставаться настороже по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили", добавив, что присутствие "Аль-Каиды" и "Исламского государства" сохраняется в Йемене, Сирии, Сомали, в других странах Африки, Ближнего Востока и в других регионах.