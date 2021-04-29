https://news.day.az/world/1338317.html Новый антирекорд смертности в Индии - ВИДЕО
Новый антирекорд смертности в Индии - ВИДЕО
В четверг власти Индии сообщили о числе новых летальных исходов, зарегистрированных за истекшие сутки: от COVID-19 умерли свыше 3600 пациентов. Это на 350 больше, чем днем ранее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, международное сообщество объединяет усилия, чтобы помочь стране, в которой не хватает аппаратов ИВЛ, расходных средств к ним, мест в палатах реанимации.
И хотя прививочная кампания идет достаточно энергично, но население Индии превышает 1 млрд 300 млн человек, и, очевидно, что вакцинация не поспевает за темпами роста заражений.
Иностранцы покидают Индию в страхе перед инфекцией.
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