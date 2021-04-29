Новый антирекорд смертности в Индии

В четверг власти Индии сообщили о числе новых летальных исходов, зарегистрированных за истекшие сутки: от COVID-19 умерли свыше 3600 пациентов. Это на 350 больше, чем днем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, международное сообщество объединяет усилия, чтобы помочь стране, в которой не хватает аппаратов ИВЛ, расходных средств к ним, мест в палатах реанимации.

И хотя прививочная кампания идет достаточно энергично, но население Индии превышает 1 млрд 300 млн человек, и, очевидно, что вакцинация не поспевает за темпами роста заражений.

Иностранцы покидают Индию в страхе перед инфекцией.