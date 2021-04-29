В Индии за последние сутки зарегистрировано 379 тысяч новых случаев COVID-19

В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 379 257 случаев заражения коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, общее число зараженных коронавирусом в стране на данный момент превысило 18,38 миллиона.

За последние 24 часа от коронавируса умерло 3645 человек. Общее число смертей от инфекции в Индии достигло 204 832.